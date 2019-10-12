قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أردغان عبارة عن قطعة شطرنج تحركها التنظيمات العالمية.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المخطط عام 2011 كان يستهدف إجهاض القدرات العربية وتفتيت الدول العربية إلى دويلات وبدأت بتنظيم الإخوان في مصر وكان سيتولى إدارة هذه العملية.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن أردوغان يستكمل مخطط إسقاط الدول العربية الذي بدأ منذ عام 2011.

وأكد أن العدوان التركي على سوريا الهدف منه توطين مجموعات داعش في تلك المنطقة في إعادة قبيحة للوجه الداعشي الذي تم تفكيكه منذ سنوات، وسيتم توظيفها في ليبيا استهدافا للحدود المصرية.