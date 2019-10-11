قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم، إن الولايات المتحدة تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطررنا إلى ذلك" مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، مضيفا في مؤتمر صحفي إن الرئيس "دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا".

وأشار منوتشين "انها عقوبات شديدة جدا. نأمل ألا نضطر للجوء إليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا إلى ذلك"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لضغوط متزايدة، من داخل إدارته وخارجها، لاتخاذ إجراءات استجابة لهجوم تركيا في شمال سوريا، وسط خلافات واضحة في الرأي حول ما ينبغي القيام به، موضحة: قال ترامب أمس الخميس على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة من جديد"، بينما قال آخرون: "قفوا ودعوا الأكراد يخوضون معاركهم الخاصة. أقول يجب ضرب تركيا بشدة مالياً بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد".