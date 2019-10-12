أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 100 ألف شخص تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب التوغل العسكري التركي في المنطقة، الأسبوع الحالي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "الأثر الإنساني ملموس بالفعل، غادر ما يقدر بمئة ألف شخص منازلهم بالفعل".

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، على الحاجة الملحة لوجود ممرات إنسانية دون قيد بغية التمكن من الوصول إلى النازحين الجدد ومساعدتهم.

وطالبت المفوضية بتمكين المنظمات الإنسانية من الاستمرار في أداء عملها في سوريا.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف، معتبراً أن "ما علينا القيام به في الوقت الراهن هو التأكد من نزع فتيل التصعيد".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "هناك مئات الآلاف من المدنيين في شمال سوريا ممن هم عرضة للأذى. لا ينبغي استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قال لوكالة "فرانس برس"، إن حركة النزوح المستمرة منذ الأربعاء تركزت في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي وتشهد اشتباكات، لافتاً إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان.

ويتوجه النازحون وفق المرصد باتجاه مدينة الحسكة وريفها.