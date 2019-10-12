صور.. نانسي عجرم تحيي حفلا فنيا بجامعة الدلتا

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما داخل "جامعة الدلتا"، على ساحل مدينة جمصة، بحضور طلاب الجامعة.

كان في استقبال الفنانة اللبنانية ومدير أعمالها جيجي لامارا منظم الحفل المنتج وليد منصور.

ارتدت نانسي سواريه أسود خلال الحفل وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية على أنغام أغنية "الدنيا حلوة"، وسط تفاعل كبير من هتافات وصيحات الإعجاب.

شكرت نانسي الطلاب على حفاوة الاستقبال، وتمنت لمصر وشعبها دوام الأمن والازدهار.

وأشعلت المطربة اللبنانية الحفل بوصلة من أجمل أغانيها، بينها: "آه ونص" ، "ما تيجي هنا" ،"اطبطب وادلع" ،"بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع"، وغيرها.

نظم الحفل وليد منصور، وصوت عماد نبيل، ومسرح أحمد الحمامصي، وإضاءة طارق صبري.