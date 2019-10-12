ماكرون يدعو إلى إنهاء العدوان التركي على سوريا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وأضاف المكتب، أن ماكرون شدد على الحاجة لمحاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، وفي بيان قال قصر الإليزيه: "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة عن كثب في الأيام المقبلة"، بحسب "سكاي نيوز".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن القوات الأمريكية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وقال بيان وزارة الدفاع الأمريكية: "وقع الانفجار على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة (التي تطالب تركيا بإنشائها) وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أمريكية".

وأضاف البيان: "القوات الأمريكية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعيا الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فورا".

وأردف البيان "لا إصابات بين الجنود الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ما تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أميركية فيها".