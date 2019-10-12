فوز أحمد حسنين بمقعد نقيب أطباء الجيزة

اعتمدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالجيزة، برئاسة المستشار الدكتور حازم صادق، محضري فرز نتائج الانتخابات، الأول خاص بمقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، والثاني يتضمن أصوات الناخبين لمقعد النقيب العام ومجلس النقابة العامة، وعضو المنطقة.

وأسفرت نتيجة الانتخابات الرسمية في النقابة الفرعية للأطباء بالجيزة، عن فوز الدكتور أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، بمقعد نقيب الأطباء بالجيزة بحصوله على 328 صوتا، بينما فاز كلا من الدكتور سيد الطويل و الدكتور أحمد فتحي أبو زيد بمقعدي مجلس النقابة "فوق السن".

وفاز كلا من كريم سالم ومحمد شقوير بمقعدي مجلس النقابة "تحت السن"، وأظهرت نتائج فرز النقابة العامة تقدم الدكتور حسين خيري على باقي منافسيه الـ15 على مقعد النقيب العام لأطباء مصر، حيث حصل على 363 صوتا.

وقد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالجيزة باب التصويت في تمام الخامسة مساء، وبدأت عملية الفرز مباشرة.

ويبلغ عدد أعضاء أطباء الجيزة 22 ألفا و370 عضوا، وتنافس 6 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية وهم الأطباء: شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق وعضو مجلس النقابة الحالي، وعبلة عاطف خليل دكتورة بمعهد القلب، أحمد حسانين مدير مستشفى امبابة العام، وطارق البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية للرمد، وخالد المنياوي، حمدي هريدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة السابق، كما تنافس 10 مرشحين فوق السن "يتم اختيار اثنين فقط" و8 مرشحين تحت السن"يتم اختيار 2 فقط".

وفيما يلي صورة من محضري الفرز متضمنة بيان تفصلي بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح: