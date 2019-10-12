نجل طلعت زكريا يرثي والده: أنت تعبت أوي في الدنيا

نشر عمر طلعت، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، صورة له وهو يحمل نعش والده، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر: "الشيلة تقيلة أوي يا حبيبي بس أطمن أنا قدها، طول عمرك بتقولي أنا خلفت راجل وجه دوري يا حبيبي أريحك في الآخرة، علشان أنت تعبت أوي في الدنيا".

ودعى لوالده قائلا: "اللهم أرحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته، يا قوي يا رحيم آنس وحدته، ونور قبره وأجعله روضة من رياض الجنة".

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.