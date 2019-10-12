قال وزير الأوقاف، إن أهم ما يميز مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان، أنه إنساني بامتياز ولا شيء يعلو فيه فوق قيمة الإنسان، لافتا إلى قول المولى عز وجل: "لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ".

وشكر الوزير، الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر، الذي يأتي في إطار اهتمامه بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفق قواعد العيش المشترك بين الناس جميعا، وإحلال لغة الحوار مكان لغة الحرب والقتال، وقال في بداية المؤتمر: "هنا نصلي معا".

حضر افتتاح المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب، وعدد من المثقفين والمفكرين والصحفيين والإعلاميين من داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى تاريخ وحضارة وعظمة المكان، مؤكدا أن مصر عرفت تاريخا عظيما للتسامح، ونحن هنا اليوم لنعيد هذه الروح ونبني عليها ونسعى لتسامح إنساني لكل الناس جميعا، ولتحيا البشرية في ظل لغة الحوار بدلا من الحرب والقتال.