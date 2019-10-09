شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، العرض المسرحي "ولاد البلد" الذي انطلق على مسرح قصر الثقافة بمدينة شرم الشيخ التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وسط حشد جماهيري كبير وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.

كما شهد العرض اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام ومحمد الشرقاوي مخرج العرض وأميمة إسماعيل مدير قصر الثقافة بشرم الشيخ وصفاء عمار مدير النشاط.

والعرض المسرحي "ولاد البلد" إخراج محمد الشرقاوي إنتاج البيت الفني للمسرح وتقدم عروضها ضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال ويتناول العرض المسرحي العديد من القضايا الهامة منها الفساد والرقم القومي والهجرة غير الشرعية وتضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن في قالب كوميدي ساخر بطولة نخبة من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى سليم وتصميم إضاءة أبو بكر الشريف، واستعراضات فاروق جعفر.

وأشاد المحافظ بالعرض خاصة أنه يسعى لتنمية الوعي لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق للفظ الإرهاب وكل من يحاول الإساءة للوطن كما قدم الشكر للقائمين على قصر الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفني للمسرح.

وبدأ عرض المسرحية بمسرح قصر الثقافة بشرم الشيخ ونادي شرم الشيخ ومركز شباب الهضبة بشرم الشيخ والمسرح الخارجي لقصر الثقافة بشرم الشيخ، ويستمر العرض المسرحي حتي يوم الإثنين 14 أكتوبر بمنطقة خليج نعمة ومعسكر الأمن المركزي والسوق القديم بشرم الشيخ، ثم الوديان والتجمعات البدوية وادي خريزة التابع لشرم الشيخ ومدرسة وادي مندر التابعة لإدارة شرم الشيخ.