كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء جميع المشاركين في ملتقي سانت كاترين الخامس للتسامح الديني، الذي أقيم بمدينة سانت كاترين تحت شعار "هنا نصلي معا"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لجميع المشاركين في الملتقي علي حرصهم لتأكيد وتوصيل الرسالة التي يهدف إليها الملتقي للعالم، وهي ترسيخ أسس السلام والتعايش في أمان علي أرض مصر.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر بكل مؤسساتها لا تتوانى عن تقديم الدعم لسيناء من أجل إحداث تنمية حقيقية على أرضها وتلبية احتياجات المواطنين.

وشارك في الملتقي وزيرة السياحة ووزير الآثار ووزيرة الثقافة ووزير الأوقاف ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية ووزير الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى مشاركة 32 سفيرا منهم سفراء دول الدنمارك وإيرلندا واليونان وفنلندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجورجيا وكولومبيا واليابان وبولندا والنمسا وصربيا وفرنسا وبلجيكا وأرمنيا ومالطا والمغرب وكازخستان والكاميرون وعمان والتشيك وطاجكستان.