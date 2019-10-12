عبرت الفنانة انتصار عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طلعت زكريا، ونشرت انتصار صورة تجمعها بالفنان طلعت زكريا ومجموعة من الأصدقاء عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت انتصار: "طلعت زكريا.. الصديق.. عشرة العمر.. الدفء.. الحنية.. السهل الممتنع.. خفة الظل.. المحبوب، مهما قلت عليك.. لن أعطيك حقك أبدا.. فقد كنت ومازلت قريب من القلب والعقل كالأخ وكالأب وكنت حاجات كتير في حياتنا أنا و أصدقاءك كلهم اللي بيحبوك.. سلام يا طلعت.. كلنا بنحبك أوي أوي أكتر ما أنت كنت عارف..سلام يا طلعت..إلى اللقاء".

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.