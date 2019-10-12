أسعار العملات اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك عودة نحو 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.84 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.84 جنيه للشراء و18.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق نحو 19.84 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 19.81 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.