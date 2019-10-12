أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري، في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "جونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناجاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء يعني أن احتمال وقوع كارثة أمر وشيك، لذلك تحث السلطات السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة، وأشارت الإذاعة اليابانية، إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد توقعت، أمس الأول الخميس - أن يجتاح الإعصار هاجيبيس شرقي اليابان اليوم السبت، جالبا معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل الإعصار إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ وسط اليابان أو شرقها مساء اليوم السبت.

من جانبها، توقعت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم، أن تتعرض سواحل البلاد إلى رياح قوية، حيث تتأثر كوريا الجنوبية بشكل غير مباشر للإعصار القوي "هاجيبيس"، الذي من المتوقع أن يكون أقوى إعصار يضرب جارتها اليابان منذ 60 عاما، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه مع تحرك الإعصار إلى الشمال من اليابان، ستضرب رياح قوية بسرعات تتراوح بين 12 و18 مترا في الثانية السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية، مضيفة أن بعض مناطق مقاطعة "جانجوون" قد تشهد رياحا سرعتها تصل إلى 30 مترا في الثانية.

وصدرت تحذيرات من الرياح القوية والمد المرتفع في مدينة "أولسان" جنوب شرقي البلاد والتي تبعد حوالي 400 كم جنوب شرق سول، ويحظر بموجبها على قوارب الصيد مغادرة الموانئ، كما صدرت تحذيرات مماثلة في منتجع جزيرة جيجو جنوب البلاد.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، إلى اليقظة بشأن خطر تعرض المنشآت المختلفة إلى أضرار جراء الرياح التي من المتوقع أن تستمر حتى غد الأحد، مشيرة إلى أن المطارات القريبة من السواحل الجنوبية والشرقية إلى جانب مطار جيجو قد تواجه مشكلات في عملياتها.