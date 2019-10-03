لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء إعصار "ميتاج" الذي ضرب الأجزاء الجنوبية والشرقية من كوريا الجنوبية وصاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنّ السلطات في سول تخشى ارتفاع عدد الضحايا، حيث يُفترض أنّ انهيارا أرضيا دفن 4 أشخاص في مدينة بوسان الجنوبية، وتسبب الإعصار أيضا في فقدان العديد من الأشخاص.

من جانبها، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية بأنّ الإعصار الـ18 لهذا الموسم ضرب المدينة الساحلية الصغيرة "هينام" والواقعة في جنوب غربي البلاد الليلة الماضية، ليواصل طريقه فيما بعد نحو بحر الشرق اليوم الخميس.

وتسبب الإعصار متوسط القوة في أمطار غزيرة ورياح قوية على المناطق الجنوبية حتى قبل وصوله إلى أراضي البلاد. وسجلت الأمطار في العديد من المناطق منسوب مياه قياسي.

وتتوقع هيئة الأرصاد استمرار هبوط الأمطار الغزيرة إلى وقت متأخر من اليوم على المناطق الساحلية الشرقية في إقليم كانج-وون وكذلك على جزيرتي ولرونج ودوكدو، رغم أنّ الإعصار وصل إلى البحر الشرقي.

وتم تعليق رحلات قطار مخصص لمشاهدة الأماكن السياحية في بونجهوا شمال إقليم كيونج-سانج بسبب انهيار أرضي، إضافة إلى غلق عشرات الطرق بسبب الأمطار، وذكرت السلطات الكورية الجنوبية أنّ رحلات الطيران انتظمت مجددا في الـ6 من صباح اليوم، بيد أنّ 100 ممر مائي لا تزال مغلقة.