شروط وطريقة التقديم لوظائف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وتتمثل في:
Manager, Compliance - AML/CTF & FCC
ويشترط في المتقدمين التالي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذات صلة بطبيعة العمل.
- القدرة على العمل تحت ضغط.
- إجادة مهارات التواصل.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــــا.
Manager, IT Internal Audit - IT & Information Security Audit
ويشترط في المتقدمين التالي:
- الخبرة 8 سنوات على الأقل في مجال العمل.
- الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.
- إجادة مهارات التواصل.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــا.