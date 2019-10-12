قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإحالة المتهم محمد حسين محمود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة "، لفضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف الأقباط والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة أسلحة آلية وذخيرة حية.