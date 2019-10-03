شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء بالاشتراك مع مكاتب الصحة حملات مكثفة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وخاصة بمنافذ ومطاعم بيع الأسماك الطازجة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، إن الحملات مرت على 31 منشأة غذائية مختلفة بطور سيناء وشرم الشيخ ومدينة دهب، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات والأسماك.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن إعدام 130 كيلو أغذية فاسدة، و21 لتر من الزيوت والسوائل لتغير الخواص، وتحرير 17 محضر نقص في الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة، ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الطعام .

كما جرى إعداد ثلاث مذكرات غلق لمنشآت غذائية بمدينتي الطور وشرم الشيخ لوجود خطر داهم، ونقص بالاشتراطات الصحية، وسحب 7 عينات وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة.

وتحرير محضر ضبط 15 كيلو من الأسماك المدخنة "الرنجة" غير مطابقة للمواصفات، والعرض على النيابة العامة بشرم الشيخ، وإعداد ثلاث مذكرات غلق لمنشآت غذائية بمدينتي الطور وشرم الشيخ لوجود خطر داهم ونقص بالاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه كلف إدارة مراقبة الأغذية بتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، واستمرار تلك الحملات بجميع مدن المحافظة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.