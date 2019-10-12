يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في الدورة (141) للاتحاد البرلماني الدولي والتي تعقد تحت عنوان (الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي لتعزيز القانون الدولي) خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2019م، في العاصمة الصربية بلجراد.

وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة البرلمان العربي أمام رؤساء برلمانات العالم والوفود المشاركة، يؤكد فيها على أهمية تعزيز القانون الدولي والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعدالة الدولية وحكم القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتجنب التحديات والمخاطر الجسيمة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

كما سيؤكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي على أن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، وما تشهده منطقة الخليج العربي من تصعيد خطير من خلال استهداف السفن وضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً، واطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية.

وسيطالب رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام رؤساء وممثلي برلمانات شعوب العالم بالعمل الحقيقي الجاد للوصول لرؤية برلمانية تصنع السلام وتُحافظ عليه، وتدعم الالتزام بالقانون الدولي.