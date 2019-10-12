قال الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا يجب يسمي الأشياء بأسمائها، فالعملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا ليس لها سوى اسم واحد وهو "الغزو والعداون"، غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها، غزو مدان ولا يمكن أن يقره العالم أو يتماشى معه، فمهما كانت الذرائع التي يقدمها الغازي يظل العدوان عدوانا مرفوضا ومدانا وخارجا عن الشرعية والقانون الدولي.

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العداون التركي على سوريا، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الوضع المعقد والقائم في سوريا منذ أكثر من 8 سنوات، وهو وضع كان من شأنه أن غابت الدولة السورية عن مقعدها بمجلس الدول العربية، على أن هذا الوضع المؤقت لا ينبغي أن يكون سببا لسلخ سوريا من عروبتها، فسوريا هي دولة عربية وعضو مؤسس في هذه المنظمة، وكانت وستظل أرضها عربية، وأمنها جزء من الأمن العربي، والاعتداء بهذه الصورة التي نراهل اليوم على وحدة التراب السوري هو تهديد للأمن القومي العربي الجمعي.

ودعت مصر، الأربعاء الماضي، لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لبحث تداعيات العدوان التركي الذي بدأ الأربعاء داخل الأراضي السورية، وبناء على الطلب المصري، تقرر عقد الاجتماع اليوم السبت، وأدانت مصر بأشد العبارات "العدوان التركي على الأراضي السورية"، معتبرة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.