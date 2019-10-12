أعلنت شركة "أكسيد" عن توفير وظائف خدمة العملاء لشركة أمريكانا، على أن يكون العمل بمقريها في القرية التكنولوجية بالمعادي، والقرية الذكية بالسادس من أكتوبر.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال جامعي أو معهد 4 سنوات، وأن يكون السن 35 عاما كحد أقصى، مع موقف محدد من التجنيد.

وأوضحت "أكسيد" أن الموظف يحصل على تأمينات اجتماعية وصحية، مع توفير انتقالات من وإلى الشركة لأقرب مكان مناسب للعاملين في فرع أكتوبر.

وجاءت المرتبات بالنسبة للأكونت العربي 2500 جنيه، والأكونت الإنجليزي 3500 جنيه، على أن تجرى مقابلات العمل، غدا الأحد، بفرعها الرئيسي بالقرية التكنولوجية في المعادي.