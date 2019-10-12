أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، مشاركة الشاعر علاء جانب، الحاصل على جائزة أمير الشعراء بالوطن العربي، في احتفالية "أم البطل"، التي تقيمها النقابة، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون، بعد غد، الإثنين 14 من أكتوبر.

وأضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن علاء جانب، سيلقي خلال الاحتفالية، 3 قصائد عن "أكتوبر، وشهداء الوطن، وفي حب مصر".

وقالت لجنة النشاط، إن الاحتفالية، التي تبدأ في السادسة مساء، تشهد تكريما خاصا لاسم الفريق مهندس مدكور أبو العز، الذي أعدَّ لأول ضربة جوية مصرية، بعد 40 يوما من نكسة يونيو 1967، على قوات العدو الإسرائيلي، وكان قائداً للقوات الجوية وقتها.