تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرنسا، الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يترأسان مجلس الوزراء الألماني الفرنسي واجتماع المائدة المستديرة الأوروبية للصناعيين، وذلك في مدينة تولوز.

ومن المقرر أن تتوجه ميركل بعد ذلك، إلى بروكسل، لحضور القمة الأوربية، إذ من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 17 أكتوبر، فيما سيجتمع وزراء خارجية أوروبا في لوكسمبورج، بعد غد، الإثنين، للتباحث بشأن العدوان التركي على سوريا.

وتشنّ تركيا، منذ الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك في عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.