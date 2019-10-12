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مجلس الشباب المصري: التطهير العرقي للأكراد يذكرنا بمذابح الأرمن

مجلس الشباب المصري: التطهير العرقي للأكراد يذكرنا بمذابح الأرمن

الأردن والسعودية والإمارات ترفض العدوان التركي على سوريا

الأردن والسعودية والإمارات ترفض العدوان التركي على سوريا

الصين تعرض مروحية حربية جديدة على شكل "القرش الأبيض"

الصين تعرض مروحية حربية جديدة على شكل "القرش الأبيض"

إزالة تعديات ورفع قمامة وصيانة أعمدة إنارة في حملات مكثفة بالمنوفية

إزالة تعديات ورفع قمامة وصيانة أعمدة إنارة في حملات مكثفة بالمنوفية

هواوي: نتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميا

هواوي: نتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميا

الملتقى السعودي الدولي للسفن يناقش تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية

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