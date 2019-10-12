شنت الوحدات المحلية على مستوى الغربية، حملات عدة أسفرت عن إزالة 1650 حالة إشغال و1848 إعلانا مخالفا، خلال أسبوعين، في في إطار توجيهات اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع على مستوى المحافظة.

وأزال مركز ومدينة المحلة الكبرى 220 حالة إشغال و450 إعلانا، وقام حي أول المحلة بإزالة 335 حالة إشغال و85 إعلان، بينما أزال حي ثان المحلة الكبرى 67 حالة إشغال و128 إعلانا، أما مركز ومدينة كفر الزيات قد أزال 165 حالة إشغال و37 إعلانا، وأزال مركز ومدينة السنطة 116 حالة إشغال و80 إعلانا، كما أزال مركز ومدينة قطور 72 حالة إشغال.

ونفذ مركز ومدينة سمنود إزالة لـ 178 حالة إشغال و324 إعلانا، كما أزال مركز ومدينة زفتي 450 حالة إشغال و700 إعلان، بينما أزال مركز ومدينة بسيون 22 حالة إشغال و44 إعلان.

كما أزال مركز ومدينة طنطا 25 حالة إشغال، وأصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالإستمرار في شن هذه الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.