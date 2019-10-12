قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل مستمر 24 ساعة في مشروعات العاصمة، مشيرًا إلى أنه جرى إطلاق مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة.

وأضاف الحسيني: "نبحث عن اسم جديد للمدينة، والقيادة السياسية على علم بالموضوع وأعلنا عن مسابقة، ورأت القيادة أن يشارك كل الشعب المصري في اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "نتمنى أن يكون الاسم نابعًا من المواطن، وشارك في المسابقة آلاف المواطنين ونحن الآن في مرحلة متخصصة لاختيار الأسماء من أعلام الفكر والأدب والتاريخ المصري".

وأردف، أن العاصمة الإدارية الجديدة تبعد عن القاهرة حوالي 45 دقيقة، مشيرًا إلى أنه جرى بيع أكثر من 70% من وحدات المرحلة الأولي بالعاصمة، ولافتًا إلى أن المشترين والمستثمرين من المصريين والأجانب والعرب.

وأشار، إلى أنه جرى بيع 7 جامعات بالعاصمة، ويجرى التفاوض على الجامعة الثامنة من أصل 10 جامعات بالعاصمة، لافتًا إلى أنه يعمل بالعاصمة ما لا يقل عن 100 شركة بواقع 200 ألف عامل يوميًا.