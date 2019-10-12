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بدرية طلبة تشيد بريهام سعيد: "بنحبك يا بنت الناس"

بدرية طلبة تشيد بريهام سعيد: "بنحبك يا بنت الناس"

سوريا الديمقراطية: أردوغان ينفذ مخطط لـ"تتريك" القرى السورية

سوريا الديمقراطية: أردوغان ينفذ مخطط لـ"تتريك" القرى السورية

ألف ساعة مسرح.. حصاد مهرجان الصعيد المسرحي الرابع في أسيوط

ألف ساعة مسرح.. حصاد مهرجان الصعيد المسرحي الرابع في أسيوط

بينها "ركود سوق المستعمل".. أسباب انخفاض مبيعات السيارات

بينها "ركود سوق المستعمل".. أسباب انخفاض مبيعات السيارات

الأوقاف توجه بمراعاة البعد الاجتماعي للفلاح عند تجديد عقود الإيجار

الأوقاف توجه بمراعاة البعد الاجتماعي للفلاح عند تجديد عقود الإيجار

توفير 11 ألف فرصة عمل لشباب كفر الشيخ ضمن برنامج "مشروعك"

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هل يستحق 100 مليون؟.. أرقام رمضان صبحي مع الأهلي منذ استعارته

هل يستحق 100 مليون؟.. أرقام رمضان صبحي مع الأهلي منذ استعارته

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

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الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

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