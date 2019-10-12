قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 107729 متقدما للتسجيل على البوابة الإليكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة حتى ظهر اليوم.

وأضاف المصدر أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة المعلمين بلغت 106817 بينما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912.

وأشار المصدر إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغ 35474 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الإناث 72255 طلبا.

وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شابا وفتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالبا وطالبة.