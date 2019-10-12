هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا عناصرها بـ"خدم تركيا": "لا بد أن يدعموها في إرهابها، وهو ما فعلته قنوات الجماعة الإرهابية، وقد أهانوا الجيش المصري في كل عملياته، مثلما حدث في ليبيا بعد ذبح شهداء مصر الأقباط، فهل يمكن لمواطن مصري أن يسب الجيش يوميًا، ثم يبارك ما يفعله الجيش التركي".

وأكد الإبراشي، أن العالم يتابع المذابح التي ترتكبها القوات المسلحة التركية ضد الدولة السورية، مشيرًا إلى أن المنطقة المستهدفة لا تحتوي على أكراد فقط، لكنها تحتوي على عرب وتركمان وأطياف من الشعب السوري.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن المذابح الوحشية فضحت كل حلفاء تركيا و"خندق الإرهاب"، لافتًا إلى أنهم يتحدثون بنفس الكلام ويدافعون عن الممارسات التركية بنفس الخطاب، وأن آلاف السوريين انضموا إلى صفوف اللاجئين بعد العدوان الأخير.

وأضاف: "الجماعة أيدت ما يرتكبه في سوريا بشكل واضح وسافر، وكل بيانات الجماعة لا تسمي ما يحدث عدوانًا لكنه نبع السلام، ولكن لا يمكن للإخوان وقطر وتركيا أن يكونوا نبعًا للسلام، هم نبع الإرهاب والمذابح العشوائية التي ترتكب دائمًا".