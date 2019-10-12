قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي وبرنامج "فرصة"، إن الوزارة تعمل على عدد كبير من المشروعات لذلك وجدت ضرورة تغيير آليات العمل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc": "المشروعات الكبيرة كان لازم يوازيها تحول في آليات التنمية الاجتماعية منها مشروعات (تكافل وكرامة) واللي بيعتبر الجيل الأخير من شبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في وجود عدد من الأفراد غير القادرين على العمل وفئة قادرة، لذلك فالمجتمع يكفل الفئة غير القادرة، "برنامج تكافل وكرامة يكفل 8 ملايين مواطن مستفيد، وله قواعد بيانات كاملة، واكتشفنا أن 48% من الـ8 مليون أعمارهم بين الـ19 و49 عاما، وهم القادرين على العمل".

واستطرد أن الفكرة من برنامج (فرصة) هو إتاحة الفرصة البديلة للأفراد الذين ينطبق عليهم معايير (تكافل وكرامة) للفقر المادي، حيث يتيح البرنامج لهم الفرصة للخروج من دائرة الحاجة لإضافة أفراد جدد قد تكون حاجتهم أكثر.

وأوضح أن برنامج (فرصة) يطبق منهجية جديدة، منها برامج مبنية على الإنسان ومحاولة تعديل توجهاته، "الفقر مش مرض وراثي لكنه نتيجة ظروف محيطة بالإضافة لتوجهات الإنسان، وفي نفس الوقت ممكن تكون الظروف المحيطة غير مواتية لكنها تسمح إننا نحلل أداء الأفراد بالنسبة للظروف البيئية وبنحلل أداء الأفراد بالنسبة لظروفهم".