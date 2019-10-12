تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لضبط المتهم في واقعة إطلاق النار على محامٍ داخل مكتبه بمدينة بنها.

جرى نقل المجني عليه لمستشفى بنها الجامعي مصابا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم بنها يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول المحامي "مصطفى .س"، مصابا بطلق ناري، إثر إطلاقه عليه داخل مكتبه على يد مواطن.

انتقل اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق بحث لكشف ملابسات، والبحث عن المتهم وسرعة ضبطه.

فيما انتقل علي الفور طارق جيش، وكيل نقابة محامين جنوب القليوبية، وإبراهيم سمير، ومحمد كامل، عضوا المجلس للإطمئنان على المصاب.