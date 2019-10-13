كشفت مصادر أمنية مطلعة تفاصيل واقعة انتحار الشاب المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية في غرفة نومه بمنطقة بولاق الدكرور.

وقالت المصادر إن المتهم بقتل والده ودفنه تخلص من حياته بعد ارتكابه للجريمة بـ6 ساعات عقب تتبع خط سيره من قبل قوات الشرطة، حيث أقدم على الانتحار أسفل عجلات قطار بمنطقة الحافرية في إمبابة.

وأضافت المصادر أن المتهم قتل والده فجر الأربعاء الماضي، ودفنه أسفل غرفة نومه فى العقار الذي يقيم فيه بمنطقة صفط اللبن، وأنه حفر له حفرة ولف والده في ملاية السرير، ودفنه وردم عليه بكمية من الرمال والأسمنت، وفر هاربا، حتى حضرت والدته صباح اليوم، وكشفت عن تفاصيل الواقعة.

وأضافت المصادر أن النيابة انتقلت لإجراء معاينة لواقعة انتحار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القطاع أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا من عمرو، 51 عاما، فني هندسي، ومقيم أكتوبر، بغياب والده محمود، 70 عاما، موظف بالمعاش، والمقيم بمنطقة صفط اللبن بولاق الدكرور، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان المنزل محل إقامة المتغيب، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب مقيم بالعنوان المشار إليه صحبة زوجته "نجاح"، وشقيق المبلغ من الأب ويدعى "محمد" 31 عاما، سيئ السمعة والسلوك، دائم التشاجر مع المتغيب بسبب الأموال، لشراء المخدرات.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمناقشة زوجته أقرت بأنها عادت يوم الأربعاء الماضي من زيارة ابنتها فتبين لها عدم وجود الزوج المتغيب، وبالاستعلام من نجلها أخبرها أنه خرج بعدها، إلا أنه لم يشاهده، وبفحص المنزل عثر على آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن "العاق"، حيث وجدوا آثار أسمنت حديث، وبفتح حفرة الأسمنت انبعثت رائحة كريهة، وبالفحص تبين وجود جثة مدفونة، وتبين أنها جثة الأب.