نفذ شاب جريمة قتل بشعة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تخلص من والده بسبب رفضه إمداده بأموال لشراء مخدرات، فقتله وحفر له مقبرة أسفل السرير ودفنه ووضع عليه كمية من الأسمنت حتي لا ينكشف أمره وفر هاربا، وتكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير لقطاع أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهم.

وذكرت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القطاع أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا من عمرو 51 سنة، فني هندسي ومقيم أكتوبر، بغياب والده محمود 70 سنة، موظف بالمعاش والمقيم بمنطقة صفط اللبن، بولاق الدكرور، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان المنزل محل إقامة المتغيب، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب مقيم بالعنوان المشار إليه صحبة زوجته "نجاح"، وشقيق المبلغ من الأب ويدعى "محمد" 31 سنة، سيئ السمعة والسلوك، دائم التشاجر مع المتغيب بسبب الفلوس، لشراء المخدرات.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أنه بمناقشة زوجته أقرت أنها عادت يوم الأربعاء الماضي من زيارة كريمتها فتبين لها عدم تواجد الزوج المتغيب، وبالاستعلام من نجلها أخبرها أنه خرج بعدها، إلا أنه لم يشاهده، وبفحص المنزل عثر على آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن "العاق"، حيث وجدوا آثار إسمنت حديث، وبفتح حفرة الإسمنت صدرت رائحة كريهة، وبالفحص تبين وجود جثة مدفونة، وبإخطار النيابة تم انتداب الأدلة الجنائية واستخراج جثة المتغيب في حالة انتفاخ وتعفن، وبدأت النيابة مباشرة التحقيق.