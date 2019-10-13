أميرة بهي عن الغزو التركي: الأتراك يدفعون ثمن غطرسة أردوغان

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يحكم قبضته على الداخل بعدما أطلق العملية العسكرية ضد الدولة السورية، مشيرةً إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من ديون غير مسبوقة، كما أنه جرى اعتقال 78 صحفيًا تركيًا عارضوا الغزو التركي، مؤكدة أن الشعب التركي يدفع ثمن غطرسة أردوغان.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "إكسترا نيوز": "قوات سوريا الديموقراطية كانت محتجزة مقاتلين ضمن صفوف تنظيم داعش، والجميع يعرف أن أردوغان حليف التنظيم الإرهابي ويستخدمه لتحقيق أهدافه".

وأشارت إلى أن الرئيس التركي متخوف من الحكم الذاتي الكردي في سوريا، منعًا من انتقاله إلى بلاده، التي تحتوي على أكراد، لافتةً إلى أن تركيا تعتبر الأكراد إرهابيين لكن الإدارة التركية لا تعلن ذلك لأن التنظيمات الكردية تحارب تنظيم داعش الإرهابي.

وواصلت "بهي الدين": "أردوغان يحاول من خلال غزو سوريا إلهاء الشعب التركي وحل مشكلاته الاقتصادية وإعادة استخدام تنظيم داعش كأداة إرهابية لأطماعه الإقليمية في المنطقة، كما يتعامل بغطرسة يدفع ثمنها الشعب التركي، والأتراك يخوضون ضده معارك طويلة مثلما حدث في الانتخابات المحلية، لكن الأرض السورية ستدافع عن نفسها، ودائمًا ما تحارب الأرض في صف أهلها ضد الغزاة وهو ما سيحدث في شمال سوريا".