أكد محمد مصطفى الخبير في الشأن التركي، أن محاولة الإيحاء بأن الجيش التركي قوي وهم، لافتًا إلى أنه كشفت عورته في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و"الميليشيات" التابعة له في المدن التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشل قبل 3 سنوات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أردوغان كان يعلم بمحاولة الانقلاب، حيث خطط للسيطرة عليه للقضاء على العقيدة الأساسية لجيش الدولة التركية، مشيرًا إلى أن الضباط والطيارين والجنود الأتراك تعرضوا لإهانات جعلت الجيش منكسرًا ومهزومًا، وهو الآن يحاول تغيير هذه الصورة.

وتابع أن مصر لن تخشى هذه التهديدات وممارسات الجيش التركي، لأن عقيدته قائمة على التضحية، مشيرًا إلى أن الجيش التركي يحاول خوض عملية عسكرية "وهمية" ضد "لا طرف"، متسائلًا عما إذا كان يحارب الدولة أو الجماعات الكردية المسلحة.

وأشار، إلى أن رد فعل جامعة الدول العربية على العدوان التركي ضد الأراضي السورية كان طبيعيًا، في ظل إرجاء الرد عليه من قبل النظام السوري نفسه.

وأوضح أن أردوغان أطلق رصاصة الحرب الأولى، لكي يوهم المنطقة أن جيشه هو الجيش العثماني الجديد، لافتًا إلى أن عبارة الجيش المحمدي التي أطلقها الرئيس التركي على قوات الغزو لا ينسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينسب إلى عسكري تركي يدعى محمد توفي في طبرق بليبيا.

وواصل: "أردوغان بات يشغل سورة الفتح من القرآن الكريم لجنوده وضباطه، والعقيدة القتالية للجيش التركي تغيرت الآن، ولم يصبح جيشًا وطنيًا، بل صار عقيدته دينية".