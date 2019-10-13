تحدث محمد نجم الباحث الاقتصادي، عن تدهور الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن نسبة البطالة ارتفعت 3% خلال آخر عامين، لتبلغ 14% بعدما كانت 11%، بما يعني أن معدل فقدان الوظائف في السوق التركي ارتفع مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 1.6 مليون مواطن تركي فقدوا وظائفهم في آخر سنة ونصف، بعدما أعلن 70 ألف نشاط تجاري وشركة داخل تركيا الإفلاس.

وتابع، أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا بات يقدر بالسالب، ما يعني أن الاقتصاد التركي ينكمش ويتقلص، وذلك في آخر 3 أرباع سنوية، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.

وأشار، إلى أن الغزو التركي لمنطقة الشمال السوري له علاقة بثرواتها، حيث تحتوي الدولة السورية على 2.5 برميل نفط بالإضافة إلى عدد سكان قليل، ما يزيد من أهمية الاستثمارات فيها، موضحًا أن 70% من احتياط النفط السوري تتركز في منطقة العدوان التركي على سوريا.

ولفت إلى أن تركيا تعاني من مشاكل متعلقة بالثروات الطبيعية، حيث أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقارب احتياطاتها من النفط والغاز الصفر، ولذلك تستورد 99% احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.

وأكد أن العدوان التركي يستهدف تدمير البنية التحتية النفطية لسوريا، حتى تفشل الدولة السورية في استخدامها فور تحريرها من الغزو، مشيرًا إلى أن معامل تكرير النفط تقدر بمليارات الدولارات.