قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن قضية المواطنين المصريين علي سالم ووليد عبدالعزيز التي تزعم قطر أنها تخابرية وسياسية ليست إلا رياضية في الأساس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "دي ناس بتحقد على 100 مليون مصري عايزين يطوروا من نفسهم، ويبدو إنهم عايزين الجهاز بتاعهم يبقى في كل بيت مصري وفي كل بيت في الوطن العربي ويعرفوا من خلاله كل الداتا الخاصة بالناس".

وتابع: "هما مش عايزين حد ينافس في أي حاجة، وبناشد كل دول شمال إفريقيا اللي في عقود الكاف إنها لازم تعمل زينا، لأن العقد دا مجحف وفاسد ولا يرضى به أي قانون منافسة في العالم، وبيقول إنه ياخد كل حاجة ينظمها الكاف سواء فضائي أو دييجتال أو راديو أو أرضي".

واستطرد: "دا بمناسبة إيه شركة زي (بي إن) يبقى عندها قناة أرضية في مصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب، وعقد 12 سنة بمليار دولار".

وتابع: "وما يقال عن أنه تسبب في خسارتهم لـ 60 مليون دولار فهو أمر ليس له أي أساس من الصحة، وما يقال عن أن علي سالم أبلغه بمعلومات عن هذا العقد ما تسبب في خسارتهم غير صحيح، مستكملا: "مشكلة العقد إنه يتم التحقيق فيه الآن عند المدعي العام السويسري بتهمة الفساد والرشوة، لأن ناصر الخليفي ومسؤول رفيع المستوى بالحكومة القطرية، رشوا مدير التسويق في الفيفا بفيلا في إيطاليا".