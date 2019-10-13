يحدث اليوم.. اللجان النوعية بمجلس النواب تستكمل اجتماعاتها 

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 13 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

اللجان النوعية بمجلس النواب تستكمل اجتماعاتها

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

إرسال بعثة من الجامعة العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

يوفد الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، بعثة من الجامعة العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019 استكمالاً لمهمة بعثتها في ملاحظة الجولة الأولى من تلك الانتخابات والتي جرت في 15 سبتمبر الماضي.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" التي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013 .

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بمجمع المحاكم بطرة.

انعقاد ندوة "النيل فرص للتكامل الإقليمي" بمقر اللجنة المصرية للتضامن

تعقد اللجنة المصرية للتضامن ندوة تحت عنوان "النيل فرص للتكامل الإقليمي" بمقر اللجنة المصرية للتضامن بشارع النيل بالعجوزة الساعة 6 مساءّ.

عرض الفيلم الوثائقي "عندي صورة" بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية الفيلم الوثائقي "عندي صورة" للمخرج محمد زيدان في السابعة مساء.

أمسية للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازي ببيت الست وسيلة

ينظم "بيت الشعر العربي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ببيت الست وسيلة، أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازي وذلك في السابعة مساء.

حفل فني لعدد من الفرق التراثية بمركز إبداع قبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في الثامنة مساء حفلا فنيا لعدد من الفرق التراثية.

إقامة يوم فني احتفالا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد بمكتبة الحضارة الإسلامية

تقيم مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد يوما فنيا للاحتفال بالمناسبة وذلك في العاشرة صباحا بمقر المكتبة بالقلعة.

الحفل الأول لفريق "صحبة سمسمية" بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي الحفل الأول لفريق "صحبة سمسمية"، في السابعة مساء بقاعة النهر.

معرض الخط العربي "الأخوة الإنسانية" بقصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب معرض الخط العربي "الأخوة الإنسانية" للفنان المصري صلاح عبدالخالق والفنانة البولندية أزابيلا أخمان في السابعة مساء التي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

عرض مسرحية عبور وانتصار على مسرح السلام

تقدم وزارة الثقافة مسرحية عبور وانتصار على مسرح السلام وهي من بطولة منير مكرم هاني كمال وعبدالسلام الدهشان منصور عبدالقادر وعادل شعبان وأيمن بشاي وهي من تأليف وإخراج محمد الخولي وإنتاج وزارة الثقافة ، ويستمر العرض 15 يوما بمناسبة انتصارات أكتوبر.

إقامة عدد من المباريات الودية في كرة القدم

تقام مباراة كرة القدم الودية بين منتخبي البرازيل ونيجيريا وذلك في الثانية ظهرا..وثانية بين منتخبي جنوب أفريقيا ومالي في الثالثة عصرا..وثالثة بين منتخبي الأرجنتين والإكوادور وذلك في الرابعة مساء .