تنطلق اليوم عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

وبدأ التونسيون، الجمعة الماضية، التصويت بالخارج في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، ويوجد نحو 400 ألف ناخب تونسي في الخارج لديهم الحق في الإدلاء بأصواتهم حتى اليوم الأحد الذي يجري فيه التصويت داخل تونس.

وبالأمس بدأت مرحلة الصمت الانتخابي في تونس، ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب.

وتنافس الجمعة الماضية، في تونس وجها لوجه كل من الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد الذي يدافع عن "الإرادة الثورية" ورجل الإعلام المجادل الحذق نبيل القروي في مناظرة تلفزيونية واعدة لإقناع الناخبين التونسيين، وبثت المناظرة مساء أمس، على التلفزيون الحكومي التونسي في حدث غير مسبوق في تونس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتقدم المتنافسان، الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الإعلام نبيل القروي، في الدورة الأولى، على مرشحين ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة في تونس في إطار ما عرف "بتصويت العقاب" ضد المنظومة التي لم تقدم حلولا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، ونال قيس سعيّد المرشح المستقل 18,4% من الأصوات، بينما حل القروي مؤسس حزب "قلب تونس" ثانيا مع 15.5%.