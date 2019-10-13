طالب السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، بضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد تجاه ما تمارسه تركيا من سياسة البلطجة ضد سوريا.

وأوضح "رخا"، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أن تركيا تستطيع تأمين حدودها دون التدخل في الشأن السوري، أو التهديد بفتح حدودها أمام المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.

وأدان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، أمس، العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، خاصة القرار رقم 2254، واعتباره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

وأكد وزراء الخارجية العرب، أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية، هو "تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وطالبوا بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كل الأراضي السورية، والتأكيد أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.