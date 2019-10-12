قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدول الأوروبية أنشأت مراكز تأهيل للإرهابيين العائدين إليها مرة أخرى، متابعا: "بعد 6 شهور من التأهيل رجعوا وعملوا عمليات إرهابية".

وأضاف "عبدالفتاح" خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قوات سوريا الديمقراطية لجأت لفتح سجون داعش بعد تخلي الولايات المتحدة عنها، موضحا أن تركيا كانت ممرا لوجيستيا للإرهابيين وتشتري منهم النفط وتعالج جرحاهم، مؤكدا أن أنقرة تُعيد إحياء التنظيم مجددا من خلال العملية العدوانية الحالية على سوريا.

وأكد الخبير في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تركيا باتت راعية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بعدما تهاوت نهضتها الاقتصادية بخلاف عدم احترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، متابعا: "تركيا تعيث فسادا في ليبيا والعراق وسوريا بخلاف إقامتها لقاعدة عسكرية في الصومال.. هذه ليست صدفة ولكنه مخطط".