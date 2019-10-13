أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أنّ خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي 2019/2020 شهدت ارتفاعا في معدلات التنفيذ خلال الربع الأول من العام، مقارنة بمخطط بدأ تنفيذه بذات الفترة خاصة في المناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي للمرة الأولى.

وأوضح الوزير أن مبادرة وزارة البترول التي أطلقتها العام الماضي لتقسيط تكلفة توصيل الغاز دون مقدم أو فوائد وبقسط شهري 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات، تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم، وساهمت بشكل إيجابي في زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل وكوقود للسيارات على مستوى الجمهورية، واستعراض نتائج الأعمال التي تحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي والمخطط تنفيذه خلال العام في أنشطة توصيل الغاز

وأوضح التقرير أنّه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 306 ألف عميل منذ بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019 بنسبة تنفيذ 102% مقارنة بالمخطط، وتم تدفيع الغاز الطبيعي إلى 21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول مرة، وهي: عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية وكفر غنيم وقرية شنديد بمحافظة البحيرة ومناطق عرب أبو ساعد الشوبك الشرقي والمنيا بمحافظة الجيزة، ومدينة القرين ومركز الإبراهيمية وقرية الحلاوات بمدينة الإبراهيمية وقرى: المهدية، صبيح، زرزمون، العدوة، والشيخ مسلمى، بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وقرية كبيش بمحافظة الغربية، وقرية درين بمحافظة الدقهلية، وقرية كفر الشيخ إبراهيم، وقرية ميت الوسطى بمحافظة المنوفية، وقرية ميت أبو راضي وقرية كفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.

ولفت التقرير إلى أنّه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي خلال العام الحالي إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، حيث تم تدفيع الغاز فعليا إلى 21 منطقة وباق 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بالمناطق المتاحة.

وفي مجال متابعة خطط وبرامج عمل وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن واقتصادي في السيارات، أشار التقرير إلى أنّ الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لتصل أعداد السيارات المحولة خلال سبتمبر الماضي إلى 4613 سيارة، وهو أعلى معدل تحويل منذ بدء النشاط، ما يمثل ترجمة فعلية لنجاح الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته المرتفعة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار.