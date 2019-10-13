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الفريق عبد رب النبي: أجبرنا العدو في 73 على تغيير خططه الثابتة منذ 1948

الفريق عبد رب النبي: أجبرنا العدو في 73 على تغيير خططه الثابتة منذ 1948

إعصار هاغيبيس يقتل 14 شخصا على الأقل في اليابان

إعصار هاغيبيس يقتل 14 شخصا على الأقل في اليابان

ضبط عصابة للاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

ضبط عصابة للاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

ذعر بين موظفي الوحدة المحلية بالزوامل في الشرقية بسبب "علبة صفيح"

ذعر بين موظفي الوحدة المحلية بالزوامل في الشرقية بسبب "علبة صفيح"

انطلاق "بانوراما الفيلم الأوروبي" 6 نوفمبر

انطلاق "بانوراما الفيلم الأوروبي" 6 نوفمبر

ليلة رعب في مدينة ملاهي بـ1375 جنيها

ليلة رعب في مدينة ملاهي بـ1375 جنيها

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لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

"محضر وليس جناية".. سر "رقم جنح تلا" في قضية الطالب محمود البنا

"محضر وليس جناية".. سر "رقم جنح تلا" في قضية الطالب محمود البنا

مأساة "أسماء".. عم الفتاة يروي تفاصيل حادث أدى لبتر 3 من أطرافها

مأساة "أسماء".. عم الفتاة يروي تفاصيل حادث أدى لبتر 3 من أطرافها

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