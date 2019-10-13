بدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإذاعة الفيلم التسجيلي "الحقيقة والتحدي" إنتاج إدارة الشؤون المعنوية عن حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسي: "الفيلم لفت نظرنا وشاور على حاجة مهمة، انتوا شوفتوا خلال الشهرين اللي فاتوا، كان الهدف هو ازاي نسيء للجيش ونشوهه ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته".

وأضاف السيسي: "حتى في وقت الهزيمة الكبيرة، الشعب المصري لم يفقد ثقته في نفسه، لأن الجيش هو نفسه والجيش من أبناء المصريين، ولو فقدنا الثقة في نفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته".

وتابع السيسي: "عاوز أفكركم بعد الحرب المصريين كانوا بيتبرعوا لبناء الجيش، والفنانين كانوا بيعملوا حفلات جوا مصر وبرا مصر لإعادة بناء الجيش، والدولة قالت لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، عشان يوفروا الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض مرة أخرى، وعزتنا وكبرياءنا اللي تتضرروا كثيرا في عام 1967".

وتقام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.