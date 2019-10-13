وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.