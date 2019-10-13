احتدمت المعارك، اليوم، في شمال سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر الهجوم الذي شنته تركيا، الأربعاء، ضد القوات الكردية عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما حذَّرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ترغب في السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا وبعمق 30 كيلومترا يضم المدن الممتدة من تل أبيض في محافظة الرقة (شمال) إلى رأس العين في محافظة الحسكة (شمال شرق).

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "اشتباكات عنيفة في بلدة سلوك" الواقعة في ريف الرقة حيث سيطرت القوات التركية والمقاتلون السوريون الموالون لها على "قطاعات"، مشيرا إلى وقوع ضربات جوية استهدفت مناطق محيطة بها.

وأكد مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف لفصائل عربية وكردية تسيطر على شمال وشمال شرق سوريا، لوكالة فرانس برس وقوع "اشتباكات عنيفة في بلدة سلوك"، مضيفا: "يحاول الاتراك السيطرة عليها لكن قواتنا تشتبك معهم".

وعلى جبهة ثانية، في رأس العين، دحرت القوات الكردية القوات التركية والمقاتلين الموالين لها، بحسب المرصد الذي أفاد عن "استمرار الاشتباكات على الأطراف الغربية لرأس العين".