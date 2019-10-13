قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المصريين امتلكوا ما يكفي من الوعي إثر هزيمة 67، إذ تحدّثوا عن الوعي في قمة الهزيمة رغم مرارتها وقسوتها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة اليوم: "وعي المصريين كان أكبر من الهزيمة، قالوا للقائد كمل واحنا معاك في قمة الهزيمة، مش وهما في قمة النصر".

وشهدت الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة في قاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، عرض الفيلم التسجيلي "إرادة وتحدي" إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.