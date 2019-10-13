أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، بيانا يدين العدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، معربا عن قلقه من التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم.

وتؤكد النقابة على "أن العدوان الذي يشنه رجب طيب أردوغان في شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها".

وتابعت أن "دماء الشعب السوري الزكي الذي سفكته القوات التركية وراح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ، لن ينساها الضمير الإنساني مهما تخفت تحت مسميات إسلامية زائفة أطلقها الرئيس التركي على قواته التي تحارب في الشمال السوري، متخذا من الجماعات الإرهابية سلاحا له لتبرير غزو سوريا. بل إن ما يحدث على الأراضي السورية الآن يستحث كل عربي للتصدي، لتلك العربدة التركية التي تستبيح العدوان على مقدرات سورية والتدخل في شؤونها الداخلية".

وتناشد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بمن فيها من مفكرين ونقاد ومبدعين وأدباء يمثلون ضمير هذه الأمة، ويعبرون عن ثوابتها، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية كافة، القيام بحملة استنكار شاملة على المستوى الدولي ضد هذا الانتهاك الفاضح لسيادة دولة عضو في الامم المتحدة، ولفضح أهداف النظام التركي، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا العدوان ضد شعبنا العربي في سورية، كما نطالب بتجميد عضوية تركيا في المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويؤكد أدباء مصر ومفكروها ونقادها ومبدعوها أعضاء الاتحاد وقوفهم جميعا، إلى جانب الشعب العربي السوري البطل وتطلعاته المشروعة في نيل الأمن والاستقرار وممارسة حقه في الحكم، والسيادة على كامل أراضيه.