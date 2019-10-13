روى الجندي مقاتل أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى في الشرقية، الذي فقد قدميه في أثناء تأمين قطاع رفح بشمال سيناء خلال فترة التجنيد العسكري، قصة إصابته وبطولته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، التي تقام اليوم تحت عنوان "إرادة وتحدي" في قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.

وأكد الجندي المقاتل فخره بإصابته وإيمانه بالله، قائلا: "الحمد لله إصابتي وسام على صدري، كفاية نظرة الحب والاحترام اللي بشوفها في عين كل واحد بيقابلني، لما بيعرف إني أصبت في سيناء، أنا ميأستش لأني مؤمن بالله وعزيمتي قوية أنا وأهلي، والدليل على كلامي أخويا اللي أصغر مني قدم للتطوع بعد إصابتي وطلب من القائد بتاعه يروح شمال سيناء، وبالفعل خدم في الشيخ زويد عشان يكمل الطريق اللي بدأناه عشان تفضل رايتنا مرفوعة وعالية".

وتابع الجندي: "أحب أوجه رسالة للشباب، بلدنا دي تستاهل التضحيات اللي إحنا بنقدمها، أحب أقول لكل أب ولكل أم سيناء فيها وحوش، سيناء فيها وحوش يافندم، مصر هتفضل قوية بشعبها وبجيشها، إحنا جيل بيسلم جيل، وزي ما آبائنا وأجدادنا قدروا يرجعولنا الأرض في 1973 فاحنا هنقدر نحافظ عليها، إحنا قد التحدي، تحيا مصر".