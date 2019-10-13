احتفت وزارة المالية برموز العطاء الوطني من قياداتها السابقين الذين أحيلوا للمعاش، في تقليد جديد أرساه الوزير، تقديرًا لما بذلوه من جهود مثمرة في أداء واجباتهم الوظيفية استشعارًا بمسؤوليتهم الوطنية.

وأطلق الوزير، خلال الاحتفال، مبادرة سنوية جديدة بعنوان "يوم الوفاء" لتكريم قدامي العاملين بمختلف القطاعات بوزارة المالية ممن تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن المعاش، موضحًا أن وزارة المالية ستنظم خلال شهر أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، احتفالاً لتكريم كوادرها المتميزة ممن يبلغون سن التقاعد من الوزارة ومصالحها المختلفة، اعترافًا بما قدموه طوال سنوات خدمتهم من جهد في خدمة الوطن مدركين الدور المحوري للوزارة في النهوض بالاقتصاد القومي، باعتبارها المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات المالية للدولة.

أضاف أن "الاحتفال بقدامي العاملين بوزارة المالية، يأتي اقتداءً بما أرسته قواتنا المسلحة وشرطتنا العظيمة، لتحقيق التواصل بين كل الأجيال بالوزارة ومختلف مصالحها، ولنؤكد لجموع العاملين أن عطاءهم طوال مدة خدمتهم، محل تقدير، بما يُسهم فى تحفيز شباب العاملين لبذل قصارى جهدهم في إنجاز مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، حيث يستشعرون بهذا التكريم أن تفانيهم وإخلاصهم محل تقدير من الدولة والمجتمع، وأنهم قد تسلموا راية العمل الجاد ممن سبقوهم فى مسيرة العطاء الوطني".

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الاحتفاء بقدامى العاملين المتميزين المحالين للمعاش يُعد من أهم آليات تعزيز الراوبط الاجتماعية، التي تلعب دورًا مهمًا في نقل الخبرات إلى شباب العاملين.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، أن الاحتفال بقدامي العاملين الذين بلغوا سن التقاعد أمر مهم لتوثيق الصلة بين العاملين، بحيث يتذكر الجيل الحالي من سبقوهم في الخدمة واستفادوا من خبراتهم فى إنجاز أعمالهم، لافتًا أنه يدرك أهمية العلاقات الإنسانية الراقية بين الزملاء وتأثيرها الإيجابي فى خلق بيئة عمل تحفيزية.