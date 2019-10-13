كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 4.21 مليار دولار، خلال يوليو 2019، مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 18.9%.

وأضاف التقرير، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 5.7% حيـث بلغـت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 2.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز انخفاض قيمة الصادرات إلى تراجع أسعار بعض السلع المصدرة، ومن أهمها البترول الخام بنسبة 9.3٪ ومنتجات البترول بنسبة 32.6٪ وأسمدة بنسبة 15.5٪، وأثاث بنسبة 22.6٪، بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 9.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 8.1٪، فواكه طازجة بنسبة 31.5٪.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 14.8٪، حيث بلغـت 6.42 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 7.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 24.6٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 37.2%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 6.2٪، سيارات ركوب بنسبة 10.0 ٪، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها لحوم بنسبة 153.5٪ وذرة 10.8٪، وفول صويا بنسبة 19.9% وأجهزة تليفون الأفراد بنسبة 23.6%.