تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة تطعيم لأهالي مراكز ومدن الصف وأبو النمرس وأطفيح والعياط ومنشأة القناطر، في الفترة من 20 أكتوبر الحالي حتى 11 نوفمبر المقبل لمكافحة مرض البلهارسيا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنّ الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة أبنائها وحمايتهم من الأمراض، وتستهدف البؤر ذات الانتشار العالي لمرض البلهارسيا والتي تتمركز في قرى المساندة وكفر الرفاعي بمركز ومدينة العياط وطموة بمركز ومدينة أبوالنمرس والودي بمركز ومدينة الصف والاخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى الرقة البحرية والكداية بمركز ومدينة أطفيح.

وكلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن المعنية ومديريات التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية، لإخطار المواطنين بمواعيد الحملات ونشر الوعي بأهميتها وتقديم الدعم الكامل من أجل إنجاحها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، حرصا على الصحة العامة لأهالي الجيزة.

أكد المحافظ أنّ المستهدف تطعيمهم بالحملة 28 ألفا و200 مواطن من سكان وأطفال تلك القرى، وجار تجريع الأطفال بالمدراس من الصف الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي بمراكز العياط وأبوالنمرس والصف، عن طريق أقراص سهلة البلع.

وأشارت الدكتورة سيدة علي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنّ الإدارات الصحية المعنية بالحملة بدأت نشاطا مكثفا استعدادا للحملة بالمتابعة مع إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، وتم التجهيز للحملة وعقد الاجتماعات لفريق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، وعقد دورات تدريبية للفرق المشاركة في الحملة، وجار عمل الدعاية اللازمة لها.